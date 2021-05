Aviva : Dans le vert après son point trimestriel

(CercleFinance.com) - Aviva prend plus de 2% à Londres après un point d'activité de la compagnie d'assurance au titre de son premier trimestre 2021, pour lequel il affiche un record trimestriel pour son flux net en épargne-retraite, en croissance de 31% à 2,98 milliards de livres.



Le groupe britannique revendique aussi des ventes en assurance générale au plus haut pour cette période de l'année depuis une décennie, les primes souscrites brutes de cette activité ayant augmenté de 5% à 2,62 milliards de livres.



'Nous sommes de plus en plus confiants que la transformation de nos activités nous positionne pour capitaliser sur les opportunités de croissance au Royaume Uni, en Irlande et au Canada, malgré les incertitudes persistantes', affirme-t-il.



