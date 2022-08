Aviva : Credit Suisse relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse réitère son opinion 'neutre' sur Aviva avec un objectif de cours relevé de 455 à 480 pence, reflétant le calendrier de rachats d'actions avancé de 2024 à 2023 et un multiple de valorisation rehaussé du fait de la croissance des affaires nouvelles au premier semestre.



'La surprise positive des semestriels d'Aviva a été l'annonce des rachats d'actions lors des résultats 2022 qui seront publiés en mars 2023. Le groupe a fait part de sa 'préférence pour restituer les capitaux excédentaires régulièrement et durablement',' note le broker.



Credit Suisse estime la taille potentielle des rachats d'actions aux environs de 350 millions de livres sterling à la fois en 2023 et 2024, estimation 'motivée à la fois par l'objectif d'un ratio de solvabilité de 180% et par la liquidité du centre'.



