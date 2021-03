Aviva : Cession de la filiale en Pologne

(CercleFinance.com) - Aviva annonce franchir une étape importante dans l'exécution de sa stratégie, avec l'accord de vente de la totalité de sa participation dans Aviva Pologne à Allianz moyennant 2,5 milliards d'euros, montant valorisant cette filiale à 2,7 milliards.



La compagnie d'assurance britannique explique qu'elle 'se concentrera maintenant sur ses activités les plus solides au Royaume-Uni, en Irlande et au Canada, où elle possède des positions de premier plan sur le marché et un fort potentiel de croissance'.



La cession d'Aviva Pologne, la huitième opération annoncée par Aviva au cours des huit derniers mois, conclut avec succès le recentrage prévu du portefeuille du groupe. Soumise aux conditions usuelles, elle devrait être finalisée dans les 12 mois.



