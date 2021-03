Aviva : Cession de l'assurance vie en Italie à CNP Assurances

(CercleFinance.com) - CNP Assurances et Aviva annoncent un accord pour l'acquisition par CNP des activités d'assurance vie italiennes d'Aviva, pour un prix de 543 millions d'euros qui sera financé par le groupe français sur ses ressources propres.



Le périmètre concerné comprend 51% de la société d'assurance vie Aviva SpA, codétenue à 49% par UniCredit, 100% de la société Aviva Life SpA, ainsi que la société de services opérationnels Aviva Italia Servizi Scarl.



La réalisation de la transaction, attendue par la compagnie d'assurance britannique au second semestre 2021, reste soumise à différentes conditions suspensives, dont les autorisations réglementaires et anti-trust.



