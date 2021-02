Aviva : Cède Aviva France à Aéma Groupe pour 3,2 MdsE

(CercleFinance.com) - Aviva annonce la cession d'Aviva France à Aéma Groupe pour 3,2 MdsE. Cette opération s'inscrit dans la volonté d'Aviva de recentrer les activités du Groupe sur ses principaux marchés, au Royaume-Uni, en Irlande et au Canada.



Cette opération permet à Aviva de renforcer significativement le capital et la trésorerie du Groupe.



Amanda Blanc, Directrice Générale d'Aviva Plc déclare : ' L'opération renforcera la solidité financière d'Aviva Plc, réduira fortement la volatilité et permettra au Groupe de recentrer son action '.



