Aviation latecoere : Perte nette de -32,9 ME en 2019

(CercleFinance.com) - Latécoère a réalisé un chiffre d'affaires de 713,1ME en 2019, soit une croissance organique de 7,0% ou de 8,2% en données publiées.



L'EBITDA courant est ressorti à 47,6ME et a affiché une marge de 6,7%. Le résultat opérationnel courant s'est élevé à 11,8ME en 2019, contre 28,0ME en 2018.



La perte nette du groupe est ressortie à -32,9ME, après un impact négatif de 11,2ME dû à la variation de la juste valeur des instruments de couverture de Latécoère et à des pertes de change.



Le Groupe prévoit une baisse de son chiffre d'affaires d'environ 5% à taux de change constants, une marge opérationnelle courante à un chiffre dans la partie basse et un cash flow libre des opérations positif.



