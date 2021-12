Avenir telecom : Le titre chute après les comptes semestriels

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre Avenir Telecom accuse l'une des plus fortes baisses du marché parisien jeudi suite à la publication de ses comptes semestriels, ressortis dans le rouge.



Le doublement du chiffre d'affaires sur le semestre clos fin septembre lui a néanmoins permis de tripler son résultat opérationnel, avant coûts centraux, à 1,8 million d'euros.



Le concepteur et distributeur de téléphones mobiles et d'accessoires de mobilité fait également état d'une amélioration de 50% de son résultat opérationnel, qui s'est établi à -0,7 million d'euros.



Le groupe, qui commercialise ses produits sous la la licence Energizer, accuse in fine une perte nette de 1,5 million d'euros qui intègre le coût comptable de la ligne de financement en obligations convertibles.



Pour mémoire, sur la même période de l'exercice 2020-2021, Avenir Telecom avait bénéficié d'un produit comptable de 2,5 millions d'euros lié à la modification substantielle de son plan de redressement.



S'il dit attendre une croissance de ses ventes sur l'ensemble de l'exercice 2021-2022 , Avenir Telecom évoque aussi un 'contexte tendu' au niveau de sa chaîne d'approvisionnement.



Le groupe explique avoir été amené à reporter une partie de ses livraisons de commandes au-delà de la fin de l'exercice en cours, du fait des retards de paiement de son principal client français, lui aussi victime de décalages de certaines commandes fermes.



Suite à cette publication, le titre abandonnait 12,8% jeudi à la mi-journée dans un marché parisien globalement stable.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.