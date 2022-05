Avenir telecom : Le CA annuel presque multiplié par trois

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Avenir Telecom a fait état mardi d'une multiplication par presque trois de son chiffre d'affaires sur l'exercice 2021-2022, une performance qui devrait s'accompagner d'une amélioration de ses résultats.



Le groupe, qui conçoit et distribue des téléphones et accessoires sous la licence Energizer, dit avoir réalisé un chiffre d'affaires de 43,8 millions d'euros sur son exercice clos fin mars, contre 16,1 millions d'euros sur l'exercice précédent.



Dans son communiqué, le groupe souligne avoir retrouvé un niveau d'activité inégalé depuis l'exercice 2017-2018.



Grâce à cette croissance et à la bonne maîtrise de ses coûts, Avenir Telecom prévoit de présenter des comptes annuels en progrès continu avec un résultat opérationnel et un résultat net des activités poursuivies 'en nette amélioration' par rapport à leurs niveaux de l'exercice 2020-2021.



Cet exercice s'était soldé par une perte opérationnelle de 1,8 millions d'euros et une perte nette de 2,9 millions d'euros.



Avec une trésorerie disponible de 25 millions d'euros à fin mars, la société dit aborder son nouvel exercice - qui s'est ouvert début avril - 'avec sérénité'.



Suite à cette publication, le titre Avenir Telecom affichait un gain de presque 14% mardi à la Bourse de Paris.



