Auplata : Pourquoi le cours du seul opérateur de mine d'or français coté quadruple en une séance

Dieu-Merci, l'usine d'extraction d'or par cyanuration d'Auplata en Guyane sur la commune de Saint-Élie, va reprendre ses activités.

Le groupe Auplata a indiqué lundi que l'activité d'extraction d'or dans la mine dénommée Dieu-Merci en Guyane française, arrêtée depuis septembre 2021 en raison d'un bras de fer avec des associations environnementales, avait obtenu l'aval des services de l'Etat à sa reprise.

Dans un communiqué, Auplata Mining Group, coté sur Euronext Growth, a fait savoir que les conditions suspensives mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2021 ont été levées permettant la reprise des activités de l'usine qui constitue son unique actif opérationnel. L'entreprise qui emploie 82 salariés est en train de faire revenir tout son personnel, après un arrêt d'activité de plus de quatre mois, a indiqué Auplata à l'AFP.

L'usine implantée à Saint-Elie est depuis plusieurs années vivement critiquée par les militants écologistes en raison de son utilisation de cuves de cyanure pour extraire l'or, un procédé permettant d'obtenir un meilleur rendement que l'extraction traditionnelle par gravimétrie mais potentiellement très toxique pour la vie environnante. Interrogé par l'AFP, le responsable de la mine a assuré que les boues rejetées dans des bassins de décantation ne contenaient qu'une faible quantité de cyanure, conformément aux normes internationalement reconnues. "Nous n'avons jamais rejeté dans la nature quoi que ce soit qui ne soit pas autorisé" a-t-il affirmé, "la faible quantité de cyanure se dégrade naturellement dans l'environnement avec les pluies et les intempéries", a ajouté Guillaume Leclerc.

L'usine d'Auplata, calibrée pour une production mensuelle de 25 à 30 kilos d'or par mois, n'a véritablement fonctionné que depuis janvier 2021 après un démarrage et des tests menés en 2020 pendant la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19. La première autorisation préfectorale de mise en production avait été obtenue le 22 novembre 2019.

Fondé en 2004 par un... informaticien, qui fut cofondateur d'Aubay, Auplata a perdu 99,9% de sa valeur depuis ses débuts en Bourse à cause des écueils de plus en plus importants à l'exploitation de mines d'or. L'action a enregistré un repli au cours de chacun des 7 derniers exercices et ne valait plus que 0,014 euros (un peu plus d'un centime) vendredi dernier. L'annonce de la reprise de sa mine Dieu-Merci, conjugué à la volatilité propre à un titre au nominal aussi faible, entraîne un rebond spectaculaire, soit +274% à 0,0524 euro lundi vers 16h00.

