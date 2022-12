Auplata : Émission d'ORNANE pour un million d'euros

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Auplata Mining Group (AMG) annonce avoir réalisé une émission d'ORNANE d'un montant total brut d'un million d'euros au profit d'un fonds d'investissement représenté par Yorkville Advisors Global LP.



La société minière explique que cette opération vise notamment à poursuivre sa politique d'investissement dans des projets miniers et à faire face à ses besoins de trésoreries pour ces opérations.



Par ailleurs, Auplata a obtenu de Tribeca Natural Resources Fund un engagement ferme de convertir ses avances en comptes courant en actions AMG et de reporter l'échéance contractuelle de sa créance jusqu'à la date de mise en oeuvre de cette conversion.



