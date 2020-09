A.s.t. groupe : Rentabilité améliorée au 1er semestre

(CercleFinance.com) - AST Groupe publie un résultat net de 1,2 million d'euros au titre des six premiers mois de 2020, soit une progression de près de 60%, ainsi qu'une marge opérationnelle à 2,5% contre 1,4% sur la même période de l'an dernier.



Le constructeur de maisons individuelles a réalisé un chiffre d'affaires proche des 81 millions d'euros (-25%) 'qui démontre sa capacité à mettre en oeuvre ses chantiers et à préserver une partie de son activité malgré les deux mois de confinement liés à la crise sanitaire'.



AST Groupe ajoute avoir vu ses ventes 'progresser de 22% durant les deux mois d'été pour totaliser 350 ventes sur la période juillet-août 2020 et ce malgré le durcissement des conditions de financement des banques'.



