A.s.t. groupe : Des résultats fortement dégradés en 2022

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe AST, un constructeur de maisons individuelles, a fait état mardi de pertes au titre de son exercice 2022, que la société qualifie d''année noire' pour le marché de l'immobilier.



Dans un communiqué, AST fait part de résultats 'fortement dégradés' avec un Ebitda en perte de 5,6 millions d'euros, pénalisé par la forte dégradation de ses marges et la comptabilisation de provisions liées aux pénalités de retard et SAV.



Son résultat opérationnel s'est établi à -11,3 millions d'euros après l'enregistrement de charges de dépréciation d'une partie du goodwill Maisons Ideoz et de la marque Villa Trident), pour une perte nette de 9,1 millions.



Au vu de ces performances, le groupe a décidé de lancer un plan de réduction de ses charges opérationnelles et d'ajuster ses prix de vente pour compenser la hausse des coûts de construction.



Pour traverser ce qu'il qualifié de 'crise', AST dit bénéficier d'une trésorerie de 29 millions d'euros pour un endettement net de 1,3 million d'euros.



Fort d'un carnet de commandes de 329 millions d'euros, le groupe se dit confiant quant à sa capacité à améliorer sa marge opérationnelle dès 2023 et renouer à terme avec la croissance rentable.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.