Asm international : Oddo évoque un 'certain soulagement', hausse sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre ASM International, note assortie d'un objectif de cours relevé de 300 à 320 euros.



Le broker fait d'ailleurs part d'un 'certain soulagement' après que l'impact de la réglementation US sur les exportations chinoises s'avère finalement plus faible que prévu.



Ainsi, ASMi s'attend désormais à ce que les restrictions à l'exportation récemment annoncées par les États-Unis impactent ses ventes en Chine de 15 à 25%, loin d'un impact de 40% initialement anticipé.



A titre indicatif, les ventes d'ASMi en Chine au cours des neuf premiers mois de 2022 représentaient 16% du CA sur la même période.



Dans ce contexte, Oddo indique que le CA au 4e trimestre est désormais attendu entre 630 et 660 ME, contre 600 à 630 ME précédemment.



L'analyste table maintenant sur une hausse de 1% du BPA pour 2022 et de +3% pour 2023.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.