Asm international : Objectif zéro-net validé par la SBTi

(CercleFinance.com) - ASM International (ASMi) fait part de la validation par la SBTi de son objectif zéro-net à horizon 2035, en faisant ainsi la première entreprise de semiconducteurs à recevoir cette vérification pour l'objectif le plus ambitieux du processus de la SBTi.



Le groupe néerlandais vise notamment, sur les scopes 1 et 2, une réduction de ses émissions absolues de gaz à effets de serre de 50,4% en 2032, puis de 90% en 2035 (par rapport à 2021), ainsi que le zéro émission nette pour l'ensemble de sa chaine de valeur en 2023.



Depuis l'annonce de son objectif zéro-net en 2021, ASM a fait croitre la part de son électricité provenant de sources renouvelables à 76% en 2022 contre 10% en 2020, et a pour objectif d'atteindre les 100% l'année prochaine.



