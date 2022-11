Asm international : Jefferies maintient sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies reste à l'achat sur le titre ASMI et garde son objectif de cours à 390E.



L'analyste se fonde sur les prévisions annoncées d'un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre 2022 à 630-660 millions d'euros contre 600-630 millions d'euros précédemment, en raison d'un impact plus faible que prévu des récentes sanctions américaines contre la Chine et d'une conversion plus importante du carnet de commandes.



Selon Jefferies, la société s'attend désormais à ce que l'impact des sanctions américaines sur ses ventes en Chine soit de l'ordre de 15-25% (contre 40%).



'Nous continuons de prévoir une forte croissance en 2023 et au-delà, en raison de la vigueur continue des commandes de logique avancée et de la conversion du carnet de commandes', termine l'analyste.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.