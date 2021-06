Asm international : Oddo rehausse sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur ASM International, avec un objectif de cours rehaussé de 310 à 320 euros, déclarant 'rester très confiant sur le positionnement du groupe néerlandais de semi-conducteurs.



'Après révision, le titre se paye 20,2 fois l'EBITDA attendu pour 2021 et 17,5 fois celui pour 2022, ce qui est supérieur aux comparables directs, mais pas excessif au regard du profil supérieur', estime l'analyste.



Le bureau d'études vise un CA de 2,6 milliards d'euros et un BPA d'un peu plus de 15 euros en 2025 (TMVA 2020/2025 de 21%). 'A 30 fois les profits, cela amènerait le titre à 450 euros en 2025 (hors ASMPT)', souligne-t-il.



