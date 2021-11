ARKEMA : Relèvement du stop et de l'objectif

(BFM Bourse) - Une dynamique haussière clairement affirmée sur l'action ARKEMA invitera les investisseurs actifs à se positionner à l'achat, dans le cadre d'une opération de swing trading.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le reflux du 06 octobre, concentré sur une séance, est désormais intégralement retracé, par une suite de six bougies au corps vert de rang, formées dans des volumes relativement nourris et stables. Dans l'immédiat, aucune rupture de psychologie de marché n'est à noter et les oscillations sont amenées à se poursuivre au-dessus d'une moyenne mobile à 100 jours (en orange) qui joue un rôle de support de moyen terme. A plus court terme, c'est même la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé) qui joue un rôle dynamique de soutien. La dynamique des volumes envoie à ce stade des signaux positifs.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l'action ARKEMA à court terme.

Les investisseurs actifs prendront position à l'achat sur le titre ARKEMA au cours de 125.850 € avec un objectif à 139.950 € en ligne de mire. Ils protégeront leur capital en plaçant un stop à 118.800 €.

Le conseil ARKEMA Positif 125.850 € Objectif : 139.950 € Potentiel : +11.20 % Stop : 118.800 € Résistance(s) : 130.000 / 140.000 Support(s) : 114.000 / 107.720 / 103.900

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime