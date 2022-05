Arkema : Vers une joint-venture avec Nippon Shokubai

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Arkema annonce un accord avec Nippon Shokubai pour lancer des études de faisabilité et créer une joint-venture pour la construction d'une usine de production de sels d'électrolyte ultrapurs LiFSI et à haute performance destinés à la filière européenne des batteries.



Ces composants clés des cellules de batterie des voitures permettront d'augmenter considérablement leur puissance, leur stabilité, leur durée de vie et leur recyclabilité, tout en réduisant le temps de charge dans des conditions de température élevée ou basse.



Ainsi, afin d'accompagner la demande exponentielle en matériaux pour les cellules de batteries, la joint-venture projetée doit permettre la production industrielle de sels électrolyte LiFSI sur le site d'Arkema de Pierre-Bénite en France d'ici fin 2025.



