ARGAN : Directionnel haussier incontesté

(BFM Bourse) - Une dynamique haussière clairement affirmée sur l'action ARGAN invitera les investisseurs actifs à se positionner à l'achat, dans le cadre d'une opération de swing trading.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'analyse graphique en données quotidiennes de l'action ARGAN permet d'identifier une tendance haussière à court terme comme à moyen terme. L'action de la société immobilière spécialisée dans la logistique parvient à inscrire régulièrement et facilement de nouveaux points hauts depuis plus d'un an. Aucun mouvement d'essoufflement de cette tendance de fond n'est à relever au sens de notre batterie d'indicateurs mathématiques, en particulier nos indicateurs d'oscillations. Sur le plan des indicateurs de tendance, la moyenne mobile à 100 jours (en orange) fait office de support pour les cours. Le volume d'échange est en hausse, une donnée technique favorable à notre anticipation.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l'action ARGAN à court terme.

Les investisseurs actifs prendront position à l'achat sur le titre ARGAN au cours de 88.000 € avec un objectif à 99.990 € en ligne de mire. Ils protégeront leur capital en plaçant un stop à 83.490 €.

Le conseil ARGAN Positif 88.000 € Objectif : 99.990 € Potentiel : +13.63 % Stop : 83.490 € Résistance(s) : 91.100 / 100.000 Support(s) : 83.600 / 80.000 / 71.000

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime