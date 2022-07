Argan : La croissance des loyers d'Argan s'est maintenue au 2e trimestre, le groupe relève son objectif annuel

(BFM Bourse) - La société d'investissement immobilier spécialisée dans le développement et la location d'entrepôts a poursuivi sa croissance entre avril et juin, et dégagé une progression globale de 7% de ses recettes sur l'ensemble du semestre. Argan vise désormais à dépasser les 163 millions d'euros de loyers sur l'année.

Tandis que la capitalisation d'Argan a fondu de plus d'un quart par rapport à son dernier pic historique touché au printemps (avec un cours unitaire de plus de 120 euros le 11 avril dernier), la société foncière spécialisée en développement et location d’entrepôts premium fait part d'une activité toujours florissante au titre des derniers mois.

Au cours du deuxième trimestre, les loyers perçus ont crû de 8% à 41 millions d'euros, marquant même une légère accélération par rapport à la croissance de 7% des trois premier mois. Sur l'ensemble du semestre, les revenus locatifs affichent ainsi une augmentation globale de l'ordre de 7% à 81,7 millions d'euros. "Cette croissance est essentiellement le résultat de l’effet année pleine des loyers générés par les développements de l’année 2021 ainsi que les loyers des livraisons du 1er semestre 2022", souligne la firme.

Au cours du semestre, Argan a livré trois grosses opérations pour un total de 27.000 m² et un taux de rendement moyen supérieur à 6,5%, dont son tout premier entrepôt "Aut0nom", concept accueillant en toiture une centrale photovoltaïque, couplée à un ensemble de batteries de stockage, dont la production est destinée à l’autoconsommation des locataires. Concernant le second semestre, la société anticipe la livraison de trois actifs pour un total de 50.000 m² supplémentaires.

Le groupe a également assuré la relocation d'un entrepôt de 22 000 m² à Gonesse : cette surface actuellement occupée jusqu’au 14 octobre sera relouée à GL events dès le 15, démontrant ainsi "l’attractivité des entrepôts du groupe et sa capacité à anticiper ses enjeux locatifs".

Au 30 juin, le patrimoine locatif de la foncière s'élevait ainsi à 3,3 millions de m² et le taux d’occupation se maintenait à 99% (soit un seul site vacant actuellement en région parisienne à Ferrières, pour lequel le groupe est en pourparlers avancés en vue d'une commercialisation avec effet au premier trimestre 2023).

"Compte tenu du bon déroulement du planning de développement et de relocations plus rapides qu’attendues", Argan réhausse dès à présent son objectif 2022, comptant désormais dépasser les 163 millions d'euros de revenus locatifs. Dans ce contexte, l'action parvenait à s'afficher symboliquement en hausse (+0,23% à 87,40 euros) mardi après-midi face à un CAC 40 de nouveau en perdition (-2,55% au même moment).

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse