Argan : Résultat net de 112 ME en 2021 (+8%)

(CercleFinance.com) - Les revenus locatifs d'Argan s'élèvent à 156,8 ME sur l'exercice 2021, en hausse de +10% par rapport à l'exercice 2020 (142,4 ME) dépassant ainsi l'objectif initial de 154 ME.



L'EBITDA (résultat opérationnel courant) s'établit à 147,1 ME, en hausse de + 11%. Le résultat net récurrent est de 112 ME, en hausse de +8% et représente 71% des revenus locatifs.



Compte tenu des excellents résultats 2021, il sera proposé à l'Assemblée générale annuelle du 24 mars prochain une hausse de +24% du dividende avec le versement d'un dividende de 2,60 E par action.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur ARGAN en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok