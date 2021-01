Argan : Résultat net de 103,4 ME en 2020 (+ 45%)

(CercleFinance.com) - Les revenus locatifs s'élèvent à 142,4 ME sur l'exercice 2020, en hausse de + 42% par rapport à l'exercice 2019 (100,2 ME) dépassant ainsi l'objectif initial de 140 ME.



L'EBITDA (résultat opérationnel courant) s'établit à 132,2 ME, en hausse de + 48% (vs 89,2 ME hors coûts d'acquisition du portefeuille ' Cargo ' en 2019).



Le résultat net, après prise en compte du coût de l'endettement financier, des impôts et autres charges financières, s'élève à 278,9 ME, en forte augmentation de + 30% (vs 215 ME en 2019). Le résultat net récurrent est de 103,4 ME, en hausse de + 45%.



Le groupe vise une croissance de 10% des principaux indicateurs en 2021.



