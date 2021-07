Argan : Relèvement des objectifs annuels

(CercleFinance.com) - Compte tenu de ses semestriels et de l'augmentation de la valorisation du patrimoine à dire d'experts, Argan annonce relever ses objectifs 2021, visant désormais un ANR EPRA NRV par action de 90 euros et une valeur du patrimoine de 3,5 milliards d'euros.



L'ANR EPRA de reconstitution (NRV) s'établit à 86,7 euros par action au 30 juin (+19% sur six mois), hausse significative de 13,8 euros qui provient essentiellement de la variation de valeur du patrimoine (+12,4 euros).



Le patrimoine livré (hors actifs immobiliers en cours de développement) s'établit à 3.100.000 m² au 30 juin, et sa valorisation s'élève à 3,3 milliards d'euros hors droits (3,45 milliards droits compris) en hausse de 9% par rapport au 31 décembre dernier.



