Argan : Oddo reste positif après le point d'activité

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 120 euros sur Argan, après le point d'activité de la foncière spécialisée dans les actifs logistiques, marqué selon lui par une 'dynamique opérationnelle toujours aussi soutenue'.



'Cette publication permet de confirmer la visibilité que nous pouvons d'attendre de la croissance future d'Argan', juge l'analyste, soulignant notamment que la société aurait déjà sécurisé ses développements de 2023.



'Comme indiqué par ailleurs dans notre étude publiée très récemment, nous nous attendons également à ce qu'Argan voit le coût de sa dette en 2022 et 2023 baisser et puisse intégrer l'indice EPRA au premier trimestre 2023', ajoute-t-il.



