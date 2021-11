Argan : Notation BBB- chez S&P Global Ratings

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La foncière d'entrepôts logistiques Argan a annoncé vendredi soir l'attribution par S&P Global Ratings d'une notation émetteur long terme Investment Grade de 'BBB-' assortie d'une perspective 'stable', au terme d'un processus de notation financière.



'L'obtention d'une notation Investment Grade devrait permettre à Argan de faciliter son développement à travers, notamment, l'obtention de conditions de financement sur les marchés plus favorables', explique son fondateur et président Jean-Claude Le Lan.



Argan annonce par ailleurs l'abaissement de son objectif de ratio LTV à 45% pour la fin de l'année (contre une prévision actualisée au 30 septembre de 50%), dans le prolongement de la revalorisation du patrimoine livré et de l'avancement de son plan stratégique.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.