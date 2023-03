Argan : Le projet logistique d'Albon double de taille

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe d'entrepôts Argan a annoncé hier soir la livraison de la seconde phase de son projet logistique d'Albon, dans la vallée du Rhône, une extension qui va permettre au site de plus que doubler de taille.



Ces trois nouvelles cellules de 18.000 m2, accompagnées de bureaux, vont porter la superficie de l'ensemble à quelque 31.000 m2, tout en améliorant le bilan carbone du site.



La première tranche du projet avait été livrée en 2019, lorsque le distributeur de produits alimentaires biologiques et diététiques Nutrition & Santé s'était installé au sein d'un site logistique de 13.000 m2, composé de deux cellules de stockage et de 400 m2 de bureaux.



Dans un communiqué, Argan indique que Nutrition & Santé va prendre en location une nouvelle cellule sur les trois comprises dans l'extension, tandis que Bert&You, un expert du transport et de la logistique, deviendra locataire des deux cellules restantes.



A noter que la deuxième phase du projet est estampillée 'Aut0nom', ce qui signifie que l'entrepôt produit sa propre énergie verte, un nouveau standard développé par Argan.



Grâce à une centrale photovoltaïque destinée à l'autoconsommation des occupants installée en toiture, le chauffage et le rafraichissement du site sont assurés par l'installation de pompes à chaleur électriques, tandis que l'éclairage est 100% LED.



