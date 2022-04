Argan : En forte hausse après les chiffres des loyers

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 3% après l'annonce de ses chiffres du 1er trimestre. Argan a ouvert la saison des publications du premier trimestre 2022 pour les foncières.



Invest Securities estime que la progression des loyers de +7% sur un an à 40,7 ME tient en grande partie aux importants investissements réalisés l'an dernier (240 ME).



' Nous estimons que cette croissance des loyers est conforme à la guidance 2022 communiquée par le management lors de sa présentation des résultats annuels et incluant des revenus locatifs 2022 à 163 ME ' indique Oddo.



' L'application de l'indexation et les investissements à venir (120mE nets de cession en 2022) devraient, selon nous, permettre à la société d'atteindre aisément ses objectifs annuels (loyers +4%, RNR +5%, ANR NRV +4% et dividende +6%) ' indique Invest Securities.



La perception du risque et ses prévisions restants inchangées, le bureau d'analyses confirme son objectif de cours à 99 E et sa recommandation à neutre sur la valeur. Oddo pour sa part confirme son conseil à Surperformance avec un objectif de cours de 130 E.



