Argan : Des revenus locatifs en très forte hausse

(CercleFinance.com) - Au 3e trimestre, Argan enregistre des revenus locatifs de 36,5 millions d'euros, en progression de 59% par rapport à la même période un an plus tôt. A la fin du mois de septembre, les revenus locatifs cumulés atteignent 106 millions d'euros, en progression de 56%.



Cette croissance s'explique par l'effet année pleine des livraisons de 2019 mais aussi par l'acquisition fin 2019 du portefeuille Cargo, composé de 22 plateformes logistiques Premium situées en France. La foncière a également livré deux entrepôts au cours du 3e trimestre, à Billy-Berclau (62) et Vendenheim (67).



Au 30 septembre 2020, le patrimoine locatif d'Argan s'établit ainsi à 2 895 000 m² tandis que le taux d'occupation remonte à 100%, grâce aux relocations des sites de Ferrières (77) et de Wissous (91).



Argan relève ainsi son objectif de revenus locatifs pour l'exercice 2020 de 140 à 142 millions d'euros (contre 100,2 millions en 2019).





