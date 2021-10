Argan : Degroof Petercam reste à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Degroof Petercam a renouvelé lundi sa recommandation d'achat sur Argan, assortie d'un objectif de cours de 125 euros, soulignant l'amélioration de la valeur du portefeuille de la société foncière.



Dans une note de réaction, les analystes de la banque belge font valoir que les revenus locatifs du spécialiste des plateformes logistiques se sont accrus de 10% pour atteindre 117 millions d'euros sur les neuf premiers mois de l'année.



Pour la première fois de son histoire, Argan a également dévoilé des éléments concernant la valorisation de son patrimoine livré, faisant ressortir un taux de capitalisation de 4,4% contre 4,7% fin juin, fait remarquer Degroof.



Une évolution que la banque privée belge explique par la livraison, au mois d'août, d'un nouvel entrepôt destiné à Amazon, un profil de croissance qui s'ajoute selon elle à une valorisation séduisante.



'Nous considérons la décote actuelle vis-à-vis des comparables (35% sur la base de la métrique P/FFO à horizon 2022) comme injustifiée, même après la prise en compte de la taille plus limitée de l'entreprise et de sa moindre trésorerie', conclut Degroof Petercam.



