Argan : Bien orienté après une acquisition de plateformes

(CercleFinance.com) - Argan s'adjuge plus de 5%, au lendemain de l'annonce par la foncière de l'acquisition de deux plateformes logistiques, représentant ensemble une superficie totale de 128.000 m², et portant son portefeuille total à plus de trois millions de m2.



Ces deux plateformes de classe A, situées respectivement près d'Orléans et de Nancy, de construction récente et connectées aux axes autoroutiers majeurs, s'inscrivent dans sa stratégie de développement, notamment sur le segment des plateformes XXL.



'Aucun détail financier n'a été divulgué mais nous supposons un investissement total de l'ordre de 100 millions d'euros (environ 3,5% du portefeuille total) et un rendement de 5,5%', juge Degroof Petercam qui reste à 'accumuler' avec un objectif de cours de 90 euros.



