Argan : A loué 9.000 m2 dans un projet à Croissy-Beaubourg

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe Argan annonce ce soir la location de deux premières cellules, pour une surface totale de 9.000 m2, sur un projet de plateforme logistique de 24.000 m² en cours de restructuration à Croissy-Beaubourg.



'Pendant le confinement, les commercialisations se sont poursuivies avec la signature d'un premier locataire sur le projet de restructuration lancé par Argan sur la commune de Croissy-Beaubourg (77). La société POLYFLAME EUROPE, spécialiste du briquet et leader européen du marché des produits et accessoires pour fumeurs, s'est engagée sur un bail d'une durée ferme de 6 ans pour une surface de 9.000 m² environ', explique le groupe.



Le transfert des stocks démarrera le 1er juillet et une partie des équipes intégrera les nouveaux locaux d'ici la fin de l'année 2020.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur ARGAN en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok