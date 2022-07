Argan : À l'équilibre après ses revenus semestriels

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Argan se maintient à son équilibre, surperformant ainsi nettement la tendance négative à Paris, après le point d'activité de la foncière spécialisée dans les actifs logistiques, marqué par une 'dynamique opérationnelle toujours aussi soutenue' selon Oddo BHF.



La société a en effet affiché des revenus locatifs en hausse de 7% à 81,7 millions d'euros au titre du premier semestre 2022 et, compte tenu du bon déroulement du planning de développement, a réhaussé son objectif annuel à 'supérieur à 163 millions'.



'Cette publication permet de confirmer la visibilité que nous pouvons d'attendre de la croissance future d'Argan', juge Oddo, qui réaffirme son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 120 euros sur le titre.



