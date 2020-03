Arcelormittal : Réduction de la production en Europe

(CercleFinance.com) - Face à la pandémie de Covid-19, ArcelorMittal annonce 'prendre des mesures pour réduire la production de ses activités européennes pour assurer le maintien en bonne santé de ses employés et une production en ligne avec la demande'.



'Nous continuerons d'évaluer l'évolution du coronavirus sur chacun de nos marchés opérationnels et prendrons les décisions pour garantir la bonne santé de nos employés ainsi que notre capacité à répondre à la demande de nos clients', ajoute le géant de la sidérurgie.



