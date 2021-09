Arcelormittal : Oddo relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF confirme son opinion 'surperformance' et relève son objectif de cours de 40 à 52 euros sur ArcelorMittal, dans le sillage d'un relèvement de ses attentes d'EBITDA à 22 milliards de dollars pour 2021, 16,1 milliards pour 2022 et 10,7 milliards pour 2023.



Le bureau d'études explique avoir ajusté son scénario de prix et penser qu'AM 'pourrait entamer avec ambition les prochaines négociations de prix contractuels (octobre/novembre) avec l'industrie automobile', d'où l'augmentation de ses bénéfices.



'AM devrait afficher une marge sidérurgique durablement élevée, il bénéficie du levier opérationnel le plus fort, il a dé-risqué son bilan et affiche une valorisation attractive (VE/EBITDA 2022e de 1,6 fois contre six fois historiquement)', juge l'analyste.



