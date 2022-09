Arcelormittal : Nouvelle filiale dans la chaux avec SigmaRoc

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - ArcelorMittal a annoncé lundi avoir conclu un partenariat stratégique avec le groupe de matériaux de construction britannique SigmaRoc en vue de la création d'une nouvelle société commune.



Cette filiale sera entièrement destinée à la production de chaux, un additif utilisé dans le processus d'affinage de l'acier, avec l'objectif de fabriquer quelque 900.000 tonnes de haute qualité par an, précise le sidérurgiste.



Le site sera construit près du port de Dunkerque, non loin des aciéries d'ArcelorMittal, qui sont appelées à en devenir le principal client.



Cette installation, qui favorisera des temps de transport plus courts, s'accompagnera par ailleurs d'un plan de récupération de la chaleur des fourneaux d'ArcelorMittal et de l'utilisation de biocarburants au lieu du gaz naturel habituellement utilisé dans le procédé.



Toutes ces technologies permettront à la co-entreprise, qui sera détenue à hauteur de 47,5% chacun par ArcelorMittal et SigmaRoc, d'afficher la neutralité carbone dès sa mise en service en 2025.



