Arcelormittal : Le périmètre comptable va évoluer

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - ArcelorMittal a annoncé lundi qu'il allait faire évoluer le périmètre comptable de ses métiers, invoquant un objectif de simplification et d'optimisation de ses activités.



Le groupe explique que la production en provenance de ses 'mines captives' (qui fabriquent le minerai de fer nécessaire pour ses aciéries) sera désormais rattachée au segment sidérurgique qu'elle fournit, et non plus à la branche d'exploitation minière dans son ensemble.



Conséquence, la division d'exploitation minière n'intégrera plus que les opérations de minerais transportés par la mer, dits 'seaborne', c'est-à-dire ArcelorMittal Mines Canada (AMMC) ainsi que la filiale minière basée au Liberia.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.