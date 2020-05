Arcelormittal : EBITDA trimestriel meilleur que prévu

(CercleFinance.com) - ArcelorMittal affiche une perte nette de 1,12 milliard de dollars au titre du premier trimestre 2020, contre un profit de 414 millions un an auparavant, et un EBITDA en recul de plus de 40% à 967 millions, mais nettement supérieur au consensus (867 millions).



Le chiffre d'affaires du sidérurgiste a baissé de 23% en comparaison annuelle, à environ 14,8 milliards de dollars, pour des expéditions d'acier de 19,5 millions de tonnes, en repli de plus de 10% par rapport au premier trimestre 2019.



'Dans un contexte de mesures d'économies de coûts significatives prises au sein des activités, le conseil a jugé approprié et prudent de suspendre le paiement de dividendes jusqu'à ce que l'environnement opérationnel se normalise', ajoute le groupe.



