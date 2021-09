Arcelormittal : 100M$ sur 5 ans dans les technologies vertes

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - ArcelorMittal annonce aujourd'hui un investissement de 100 millions de dollars au cours des cinq prochaines années, dans l'initiative 'Catalyst' du programme Breakthrough Energy, programme visant à développer les technologies dont le monde a besoin pour atteindre zéro émission nette d'ici 2050.



L'initiative 'Catalyst' se concentre particulièrement sur quatre technologies de décarbonation : le captage direct de l'air (DAC) ; l'hydrogène vert; le stockage d'énergie de longue durée (LDS); et le carburant d'aviation durable (SAF).



À ce jour, ArcelorMittal précise avoir investi 10 millions de dollars dans Heliogen, une société d'énergie renouvelable, et 25 millions de dollars dans Form Energy, qui travaille au développement de sa technologie révolutionnaire de stockage d'énergie.





