Aramis group : Les ventes de voitures d'occasion reconditionnées baissent chez Aramis

(BFM Bourse) - Le spécialiste de la vente en ligne de voitures d'occasion a publié un chiffre d'affaires en croissance de 6,8% au troisième trimestre de son exercice 2022-2023. Mais retraité des effets de périmètres, ses revenus ont en réalité baissé.

Aramis Group continue d'enregistrer une importante volatilité en Bourse à chacune de ses publications. Lors de la parution de ses résultats semestriels en mai, son action avait flambé.

Cette fois, au contraire, les investisseurs sanctionnent la publication de l'activité sur son troisième trimestre de l'exercice 2022-2023, qui sera clos fin septembre prochain. L'action Aramis Group perd ainsi 6,5% à 5,31 euros à la Bourse de Paris vers 11h30.

Sur la période allant d'avril à fin juin, les revenus de la société se sont inscrits à 489 millions d'euros, en hausse certes de 6,8% en données publiées.

Des volumes de voitures reconditionnées en baisse

Cette performance est néanmoins soutenue par des effets de périmètre. L'activité de ventes aux particuliers qui représentent 84% du chiffre d'affaires, a enregistré une hausse de 10,1% sur un an à 411 millions d'euros. Mais en retraitant les acquisitions récentes du groupe en Allemagne et en Italie, le chiffre d'affaires de ce segment s'avère "en léger repli", indique le groupe sans en préciser l'ampleur exacte.

Le seul chiffre d'affaires des voitures reconditionnés recule de 5,1% sur un an, hors effets de périmètre, à 311 millions d'euros (350 millions d'euros en incluant l'impact des acquisitions). Ce qui montre "des performances contrastées selon les pays, conséquence à la fois des dynamiques sous-jacentes des différents marchés et des décisions opérationnelles prises localement par Aramis Group", explique la société. En volumes, le nombre de véhicules reconditionnés vendus baisse de 6,6% sur un an, hors effets de périmètre.

Les ventes de voitures pré-immatriculées (également appelées "véhicules zéro kilomètre", des automobiles quasi-neuves, avec un kilométrage inférieur à 50 km, n'ayant roulé que pour des raisons de logistiques) ont elles progressé de 33,7% à 66,1 millions d'euros.

Le segment B2B, soit les ventes aux clients professionnels, qui représentent 11% des revenus, chute de 14,7% à 52,1 millions d'euros. Enfin, les services (5% du chiffre d'affaires) ont enregistré une hausse de 10% sur un an à 25,6 millions d'euros.

L'inflation pèse sur la demande

Les perspectives communiquées par la société peuvent par ailleurs faire sourciller les investisseurs. Aramis a confirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice 2022-2023 à savoir une croissance organique positive de ses volumes de véhicules reconditionnés vendus aux particuliers, ainsi qu'un résultat brut d'exploitation (Ebitda) ajusté positif.

Toutefois, la société note que la demande "sur l’ensemble des marchés automobiles européens" est "mesurée", "dans un contexte inflationniste qui conduit les ménages à gérer des budgets plus contraints depuis plusieurs trimestres". "Par conséquent, les immatriculations de véhicules d'occasion de moins de 8 ans continuent d’enregistrer une baisse sur plusieurs géographies du groupe", ajoute Aramis.

Par ailleurs les prix moyens des véhicules d'occasions vendus aux particuliers "poursuivent quant à eux leur baisse progressive, reflétant le rééquilibrage graduel du marché", poursuit Aramis Group.

Il convient de rappeler qu'en raison de tensions très fortes sur l'offre de voitures neuves, dues notamment à la crise des semi-conducteurs, les prix de l'occasion avaient fortement grimpé en 2021 et 2022

