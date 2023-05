Aramis group : Avec un marché de la voiture d'occasion qui se porte mieux, les revenus d'Aramis rebondissent

(BFM Bourse) - Après avoir accusé sa première perte annuelle en 20 ans, le spécialiste de l'automobile d'occasion rassure les marchés en publiant des comptes semestriels en amélioration. Le titre flambe à la Bourse de Paris.

Aramis Auto reprend le chemin de la "croissance rentable". Le spécialiste de l'automobile d'occasion a publié des comptes semestriels témoignant d'un retour à meilleure fortune après une année 2021/2022 marquée par une performance dégradée du fait d'un environnement économique et géopolitique compliqué.

Le groupe avait alors annoncé en décembre une perte au titre de son exercice décalé 2021/2022 (clos en septembre), pénalisé par une pénurie des véhicules faiblement kilométrés (tels que les véhicules de démonstration achetés aux concessionnaires par exemple). "C'est la première année depuis 20 ans où on est en perte, temporairement affecté par la pénurie de véhicules neufs", avait alors déclaré Guillaume Paoli à l'antenne de BFM Business.

Sur le semestre écoulé (clos fin mars), les performances affichées par le groupe du Val-de-Marne (siégeant à Arcueil) montrent cette fois-ci un redressement des comptes à la faveur d'une politique active sur le front des acquisitions et à une meilleure maîtrise de ses coûts opérationnels.

Deux acquisitions en 2022

Pour ne pas se laisser distancer par la concurrence, le groupe a en effet accéléré la cadence en matière de croissance externe. La société rappelle avoir acquis en 2022 Onlinecars, leader autrichien de la vente de véhicules reconditionnés et l'Italien brumbrum, racheté au britannique Cazoo sorti en catastrophe du marché transalpin.

Ainsi, entre octobre 2022 et mars 2023, le chiffre d’affaires d'Aramis atteint 940,8 millions d’euros, en hausse de 7,8% par rapport au premier semestre 2022. Retraité de ces acquisitions, en Autriche et Italie, le chiffre d’affaires ressort quasiment stable.

Dans le détail, le nombre de voitures reconditionnées vendues sur la période ressort en hausse de 15,6% par rapport au premier semestre 2022, dont une hausse de 4,9% hors acquisitions en Autriche et Italie. Aramis Auto fait largement mieux le marché des véhicules d’occasion de moins de 8 ans qui s’établit à -9% en moyenne sur dans les pays où le groupe opère (France, l'Espagne, la Belgique et le Royaume-Uni) sur la même période.

Du côté du segment des véhicules pré-immatriculés, le marché reste encore très difficile. Aramis Auto accuse encore une baisse de près de 31% des volumes vendus sur le semestre par rapport à un premier semestre 2021-2022 qui consistait une "base de comparaison élevée".

Mais le groupe observe du mieux depuis quelques mois, avec un bond de 20% des volumes vendus par rapport au second semestre 2022. Entre avril et septembre 2022, Aramis avait subi de plein fouet la crise des approvisionnements dans le secteur automobile avec une raréfaction des véhicules avec peu de kilomètres au compteur. Pour Aramis, "le point bas de ce marché est passé".

A côté, la société explique fait preuve de discipline dans sa gestion des coûts, notamment sur les frais marketing qui ont été amputés de 30% sur un an. Aramis explique avoir adapté "sa stratégie d’acquisition de trafic et de construction de marque à l’environnement de marché". La marge brute unitaire, générée par véhicule vendu aux particuliers (GPU), ressort en baisse limitée de 6,3% sur un an à 2166 euros soit un niveau conforme à l’objectif de 2150 euros visé par Aramis Group. L’entrée en périmètre des sociétés acquises en Autriche et en Italie a eu un effet dilutif sur cet indicateur, précise Aramis.

Une meilleure maîtrise des coûts

Ainsi, Aramis Auto a dégagé un Ebitda (l'excédent brut d’exploitation) positif à hauteur de 1 million d'euros après avoir vu cet indicateur fortement ancré dans le rouge à -10,7 millions d’euros à la fin de son exercice décalé 2021-2022. Un peu plus bas dans les comptes, le groupe a enregistré une perte de 12,3 millions d'euros à fin mars, mais celle-ci s'inscrit en baisse de 38% par rapport aux 20,3 millions d'euros de pertes accusées un an auparavant.

En guise de perspectives pour l'ensemble de son exercice 2022-2023 (clos fin septembre), Aramis Group ne s'aventure pas à livrer une feuille de route chiffrée. Le groupe indique seulement tabler sur une croissance organique positive de ses volumes vendus de véhicules reconditionnés à particulier, et une amélioration progressive de son Ebitda ajusté au cours de l’année, hors coûts de restructuration, "sauf détérioration supplémentaire de l’environnement macroéconomique". Sur les prochains trimestres, Aramis Group indique également ajuster son offre au plus près des besoins de ses clients, "tâchant de sélectionner des véhicules plus kilométrés et moins chers".

A la Bourse de Paris, cette publication rassure des investisseurs qui doutaient du réel potentiel du modèle d'Aramis. Son titre flambe de près de 20% à 5,10 euros et renoue avec des niveaux plus explorés depuis la mi-novembre 2022. Le cours d'Aramis Auto a même été multiplié par deux depuis son plus bas historique touché le 23 mars dernier à 2,56 euros.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse