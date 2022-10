Aramis group : Avec le rachat de l'autrichien Onlinecars, Aramis poursuit son expansion en Europe

(BFM Bourse) - Aramis Group vient de finaliser le rachat du leader en Autriche de la vente de véhicules reconditionnés Onlinecars. Cette nouvelle emplette va contribuer à faire converger le spécialiste français de la vente de véhicules reconditionnés vers les 2 milliards d’euros de chiffre d'affaires.

Aramis annonce la finalisation de l’acquisition d'Onlinecars, le leader en Autriche de la vente de véhicules reconditionnés. Les conditions suspensives ayant été levées, les deux sociétés ont pu conclure définitivement leur rapprochement annoncé fin juin dernier.

"C’est avec plaisir que nous accueillons officiellement l’ensemble des équipes d’Onlinecars au sein de la famille d’Aramis Group. Nous comptons sur Peter Marolin, fondateur d’Onlinecars, son co-dirigeant Thomas Lang et leurs équipes pour créer toujours plus de valeur pour les consommateurs autrichiens et accélérer leur croissance rentable avec le support du groupe", se félicitent Nicolas Chartier et Guillaume Paoli, co-fondateurs d’Aramis Group.

En étendant sa présence à l’Autriche, Aramis Group poursuit son expansion en Europe et entend se rapprocher "de son ambition de devenir la plateforme préférée des européens pour acheter une voiture d’occasion en ligne". Le groupe a déjà intégré dans son giron l'espagnol Clicars en 2017,le belge Cardoen en 2018, et le britannique MotorDepot/CarSupermarket l'an dernier.

Fondé en 2005 par Peter Marolin, Onlinecars occupe en Autriche une place de leader de la vente en ligne de voitures d’occasion auprès des particuliers. La société a généré plus de 200 millions d'euros de chiffre d’affaires en 2021 et une marge d’Ebitda (résultat avant intérêt, taxes, dépréciations et amortissements) positive supérieure à 3%.

Onlinecars intègre comptablement le périmètre d’Aramis Group à partir du 1er octobre 2022 et contribuera donc en année pleine à la performance de l’entreprise sur son exercice fiscal 2022-2023, ouvert au 1er octobre 2022 et clos au 30 septembre 2023. Avec cette opération, le chiffre d’affaires annuel pro forma du nouvel ensemble approche le seuil des 2 milliards d’euros.

Une acquisition intégralement financée par Stellantis

Cette acquisition, relutive pour Aramis Group, donne lieu à un décaissement immédiat de 27,2 millions d’euros, auquel viendra s’ajouter un mécanisme de complément de prix basé sur la performance de l’année calendaire 2024. "Ces deux éléments matérialisent un prix d’achat d’Onlinecars à des multiples proches des précédentes acquisitions réalisées par Aramis Group et cohérents avec les niveaux de marché actuellement constatés considérant la rentabilité de la société (marge d’Ebitda supérieure à 3%)" détaille Aramis Auto.

Cette opération a été intégralement financée par Stellantis, qui est l'actionnaire de référence d’Aramis Group. Le spécialiste de l'auto reconditionné a d’ailleurs profité de cette opération pour sécuriser sa structure de financement avec une nouvelle ligne de crédit mise à disposition par Stellantis. D'autres lignes de crédit ont également été renouvelées.

La finalisation de l'acquisition de l'autrichien Onlinecars est saluée en Bourse, le titre Aramis Group progresse de 4,2% à 4,512 euros vers 10h00. Mais la filiale de Stellantis perd encore 70% de sa valeur depuis le début de l'année.

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse