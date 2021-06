Aramis group : Aramis réussit la plus grosse introduction en Bourse de Paris depuis la FDJ en 2019

(BFM Bourse) - L'entrée en Bourse du leader européen de la vente de voitures d'occasion reconditionnées a rapporté 390 millions d'euros (jusqu'à 446 millions d'euros en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation). Conservant plus de 60% du capital, Stellantis demeure l'actionnaire de contrôle.

Près de 1,9 milliard d'euros, telle sera la capitalisation inaugurale d'Aramis Group, qui vient de réussir son entrée en Bourse, à un prix toutefois dans le bas de la fourchette visée. Le groupe tricolore, un des leaders européens de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers avec des implantations en France, en Belgique, en Espagne et au Royaume-Uni, a fait part jeudi soir du succès de son introduction en bourse sur le compartiment A d’Euronext Paris.

L'opération a rencontré un vif succès auprès des investisseurs institutionnels français et internationaux de premier rang - mais visiblement un peu moins du côté des investisseurs particuliers en France puisque les actions qui leur ont été allouées dans l'offre à prix ouvert ne représentent que 6,3% du total, alors qu'une tranche de 10% leur avait été réservée.

Le montant des fonds levés par émission d’actions nouvelles s’élève à environ 250 millions d’euros, auxquels s’ajoutent 138 millions d’euros cédés par les fondateurs et certains actionnaires minoritaires, portant le montant total de l’opération à environ 388 millions d’euros. En cas d'exercice intégral de l'option de surallocation accordée aux banques, le total pourrait être porté à environ 446 millions d’euros.

Sur la base du prix d’introduction de 23 euros par action, le bas de la fourchette qui allait jusqu'à 28 euros, la capitalisation boursière d’Aramis Group s’élèvera à environ 1,9 milliard d’euros. Les premières cotations, sous forme de promesses d'actions, auront lieu vendredi.

"Nous nous réjouissons du succès de l’introduction en bourse d’Aramis Group. C’est une marque de confiance très forte de la part des investisseurs dans notre stratégie et dans la pertinence de notre positionnement sur le marché en forte croissance de la vente en ligne de voitures d’occasion", ont déclaré les co-fondateurs Nicolas Chartier et Guillaume Paoli, respectivement président-directeur général et directeur général délégué aujourd'hui. "Les fonds levés lors de cette opération nous permettront d’accroître notre flexibilité financière et de soutenir notre stratégie de développement et d’expansion européenne dans des zones géographiques à fort potentiel. Enfin, c’est une étape majeure dans l’histoire du groupe. Nous remercions Stellantis, ainsi que nos nouveaux actionnaires et nos équipes, tous engagés pour nous permettre de devenir la plateforme digitale préférée en Europe pour acheter une voiture d’occasion".

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse