Aramis group : Un avertissement à la portée limitée en Bourse

(CercleFinance.com) - Aramis Group a prévenu hier soir que le contexte de marché 'extrêmement compliqué' sur le segment des véhicules pré-immatriculés l'empêcherait d'atteindre ses prévisions de résultat cette année.



Le spécialiste de la distribution en ligne de voitures neuves et d'occasion indique qu'en données pro forma, les volumes vendus de véhicules pré-immatriculés ont chuté de 45% au cours de son premier trimestre fiscal (clos fin mars), sans aucune amélioration prévue dans les prochains mois.



Dans cet environnement de marché jugé 'particulièrement difficile', Aramis s'attend à ce que son Ebitda ajusté ressorte à un niveau sensiblement inférieur à son objectif initial, d'environ 1,5% du chiffre d'affaires, à l'issue de l'exercice.



Le groupe fait état, en revanche, d'une croissance 'très soutenue' de ses ventes de véhicules reconditionnés au premier semestre, ressorties en hausse de 56% en données pro forma.



L'évolution de ce 'mix' produits le pousse d'ailleurs à revoir à la hausse son objectif de chiffre d'affaires pour l'exercice 2021/2022, désormais attendu à plus de 1,7 milliard d'euros contre 1,6 milliard précédemment.



Suite à cet avertissement en demi-teinte, le titre Aramis limitait son repli autour de 0,8% à la Bourse de Paris mercredi matin.



