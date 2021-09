Aramis group : Gains initiaux effacés malgré des objectifs relevés

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action Aramis Group a effacé ses gains initiaux mercredi matin pour désormais évoluer autour de l'équilibre, en dépit de la révision à la hausse de ses objectifs annuels.



Le titre, qui avait pris 2,5% à l'ouverture, affiche vers 10h30 un score parfaitement inchangé.



Le spécialiste de la vente en ligne de voitures d'occasion aux particuliers a relevé ce matin ses objectifs annuels de volumes et de chiffre d'affaires pour l'exercice 2021, tirés par la croissance des véhicules reconditionnés.



Le groupe parisien vise dorénavant un chiffre d'affaires organique d'environ 1,35 milliard d'euros cette année, contre plus de 1,25 milliard d'euros initialement prévus.



Dans un communiqué, Aramis dit avoir connu une activité soutenue au cours des dernières semaines, et plus globalement au cours des derniers mois.



Il prévoit désormais un volume de ventes 'pro forma' de voitures d'occasion reconditionnées B2C d'environ 50.000 unités cette année, soit une croissance organique de +38% par rapport à 2020.



Le groupe visait jusqu'ici environ 45.000 unités et 23% de croissance.



Ses autres prévisions pour l'exercice 2021 demeurent en revanche inchangées.



Depuis son introduction en Bourse, en juin dernier, l'action a perdu 17% de sa valeur.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.