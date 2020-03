April : Résultat net part du groupe de -0,8 ME en 2019

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 1 017,3 ME pour l'année 2019, en croissance de 2,0 % en publié par rapport à l'an dernier.



Le résultat opérationnel courant est en progression de 12,5 % en publié à 87,6 ME. Le résultat net (part du groupe) s'établit à - 0,8 ME, contre 28,2 ME pour l'année 2018.



Eric Maumy, Directeur général du groupe April, a déclaré : ' La performance de nos cinq marchés coeurs s'est confirmée sur l'ensemble de l'exercice 2019.



Parallèlement, nous poursuivons le recentrage du groupe, notamment par la cession d'activités non stratégiques, comme les activités d'assurance voyage ou l'entrée en négociations exclusives pour la cession des activités de portage de risque de la branche Dommage et de protection et services juridiques '.



