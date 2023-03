April : L'UE autorise l'acquisition par KKR

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement européen sur les concentrations, l'acquisition de April, basée en France, par KKR, basée aux États-Unis.



April est un courtier d'assurances spécialisé en assurance de personnes dans les domaines de santé et prévoyance, santé internationale, protection des biens et assurances emprunteur. Ses investissements incluent une participation majoritaire dans +Simple, un courtier en ligne dédié aux professionnels, actif en Allemagne, Autriche, France et Italie.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, compte tenu de son impact très limité sur la structure des marchés de courtage.



