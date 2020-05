April : Feu vert de l'AMF à l'OPR

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'AMF a déclaré conforme le projet d'offre publique de retrait visant les actions April, déposé par Natixis, Deutsche Bank et Lazard Frères Banque, agissant pour le compte de la société par actions simplifiée Andromeda Investissements.



L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir au prix unitaire de 22 euros, la totalité des 400.266 actions existantes non détenues par lui, représentant 0,98% du capital. Les frais de négociation dans le cadre de l'offre seront à la charge des vendeurs.



Il est précisé que l'initiateur, qui remplit d'ores et déjà les conditions de détention relatives au retrait obligatoire, a demandé à l'Autorité des marchés financiers de procéder au retrait obligatoire dès la clôture de l'offre publique de retrait.



