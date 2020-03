April : Expert indépendant désigné pour l'OPR-RO

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - April annonce que le cabinet Finexsi a été désigné en qualité d'expert indépendant appelé à se prononcer sur le caractère équitable des conditions financières d'une offre publique de retrait qui sera suivie d'un retrait obligatoire (OPR-RO).



Andromeda Investissements, qui détient 99,01% du capital et 98,71% des droits de vote d'April, envisage de soumettre à l'AMF, dès que possible après l'annonce des résultats annuels du groupe, une OPR-RO.



Le conseil d'administration assurera le suivi des travaux de l'expert indépendant dans le cadre prévu par la réglementation applicable, et se réunira pour émettre un avis motivé sur le projet d'OPR-RO, après avoir pris connaissance de son rapport.



