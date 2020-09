Apple : Pas de krach boursier en vue pour les géants de la tech américaine?

(BFM Bourse) - La bulle sur les valeurs technologiques serait-elle en train d'exploser? Non, répond le directeur des investissements de Mirabaud Securities John Plassard, selon qui la récente correction observée sur le Nasdaq est parfaitement "saine", après les valorisations records touchées par les géants du secteur à Wall Street.

Si la récente et violente baisse du Nasdaq (-10,3% entre les clôtures de mercredi dernier et celle de ce mardi) a "ravivé des souvenirs douloureux de près de 20 ans" dixit John Plassard qui fait référence à l'éclatement de la bulle Internet, celle-ci reste à relativiser nuance l'expert. La séance de mardi a certes fait entrer l'indice technologique américain en territoire de "correction", avec des chutes de 21% pour Tesla, de 6,8% pour Apple ou encore de 4,5% pour Amazon au cours d'une séance qualifiée de "sanglante" par le directeur adjoint des investissements Mirabaud Securities. Mais cela ne signifie pas pour autant que la fin est proche explique l'expert.

"Il n'en fallait pas plus pour que certains analystes annoncent la fin des marchés haussiers après la disparition de plusieurs centaines de milliards de dollars de capitalisation boursière” constate John Plassard, qui juge qu'il faut toutefois "savoir raison garder".

Il considère d'ailleurs comme “assez saine” la récente baisse de ces valeurs au vu de leurs performances exceptionnelles enregistrées au cours des derniers mois (qui ont porté les valorisations des GAFAM et celle de Tesla à des sommets historiques) et n'y voit pas le prologue à l'éclatement d'une bulle. Car si le prix relatif (le ratio cours sur bénéfices) de ces valeurs est proche des sommets atteints au début de l’année 2000, leurs valorisations sont moins tendues et soutenues par des bénéfices solides, fait-il valoir.

Près de 500 milliards de cash

“En plus d’une forte croissance des bénéfices, le secteur de la technologie dispose de bilans sains et d’une forte génération de cash-flow". L'expert souligne que les secteurs de la technologie, des produits de base et de la pharma' ont été les trois seuls à enregistrer une croissance positive de leurs bénéfices au deuxième trimestre 2020. "Ce qui contraste une fois de plus avec l’épisode de 2000”, écrit-il en faisant (encore) référence à l’éclatement de la bulle Internet survenu cette année-là. Un chiffre pour illustrer la santé de fer des GAFAM: 581 milliards de dollars (soit 490 milliards d'euros), c'est la montagne de "cash" sur laquelle ces 5 géants technologiques sont assis (à fin juin 2020), dont près de 200 milliards de dollars pour le seul Apple.

Épargnées, voire favorisées par la crise sanitaire, ces valeurs disposent en outre de relais de croissance multiples que ce soit dans l’intelligence artificielle, la robotique, les véhicules électriques ou encore la 5G, argumente-t-il. La corrélation négative du secteur technologique avec les rendements obligataires contribue en outre à la surperformance de ces valeurs, qui ne sont pas menacées par une catastrophe imminente même si la volatilité devrait rester présente, selon John Plassard.

Une progression de 75% en six mois

“Si je suis d’accord pour affirmer que le secteur technologique a été très haut, trop vite, parler d’une rotation sectorielle violente vers les valeurs cycliques est prématuré”, écrit-il. “Il faudrait aujourd’hui plutôt parler d’un rééquilibrage que d’une rotation" conclut-il.

Pour relativiser la correction du Nasdaq, il est également important de rappeler que celui-ci s'était littéralement envolé entre son creux du 23 mars dernier à 6.860 points et son sommet historique touché mercredi dernier à 12.056 points, soit une progression de 75,7% en moins de six mois. L'indice technologique prend d'ailleurs toujours plus de 20% depuis le 1er janvier, ce qui reste une performance exceptionnelle au regard de celles des autres indices boursiers mondiaux de référence.

Quentin Soubranne - ©2020 BFM Bourse

