Apple : Wedbush maintient sa recommandation

(CercleFinance.com) - Wedbush Securities maintient sa recommandation ' surperformance ' sur le titre Apple après la publication par le groupe d'un communiqué de presse indiquant qu'il ne respecterait pas ses prévisions de chiffre d'affaires pour le trimestre en cours en raison de l'épidémie de coronavirus en Chine.



'Bien que cette nouvelle soit une pilule difficile à avaler pour les investisseurs, Apple reste une entreprise considérablement exposée à ce problème de virus compte tenu des énormes demandes dans toute la Chine', a indiqué le courtier américain dans une note.



Wedbush pense que l'avertissement est lié à des problèmes de timing plutôt qu'à un problème d'offre / demande autour des iPhones, ce qui signifie que sa tendance haussière à long terme sur le titre est toujours intacte.



Le bureau d'analyses - qui maintient inchangé son objectif de cours de 400 dollars sur le titre - a déclaré qu'il restait particulièrement optimiste sur la valeur en raison de ce qu'il appelle 'la thèse du super cycle 5G à plus long terme'.



